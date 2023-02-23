Дуже хочу в Київ, – Варлей з "Холостяка" зізналася, коли приїде в Україну з чоловіком-росіянином

Учасниця Холостяка-12 Вікторія Варлей після проєкту вийшла заміж за росіянина, який живе в США. Акторка розповіла, як повідомила мамі радісну новину та коли приїде в Україну.

Відверто про свої стосунки та візит до України Вікторія Варлей розповіла в інтерв'ю 24 Каналу. Учасниця "Холостяка-12" зізнається, що разом з чоловіком-росіянином планує найближчим часом приїхати в Україну.

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Коли учасниця "Холостяка" приїде в Україну

Варлей зізнається, що хоче приїхати з чоловіком Петром одразу після того, як отримає дозвіл на виїзд.

Можливо, це станеться вже наприкінці весни. Я точно приїду, бо дуже сумую. Дуже хочу в Київ, випити матчу в улюбленому закладі, зайти до себе в квартиру. Думаю, зроблю це раніше, ніж закінчиться війна,

– заявила Вікторія.

Чи знає її чоловік-росіянин українську мову

Учасниця "Холостяка" розповідає, що разом з чоловіком Петром дивились всі епізоди шоу українською мовою.

"Це нам допомогло, бо він розуміє абсолютно все, що я кажу українською і читає всі мої дописи українською. Та й новини також читає, підписаний на українські телеграм-канали", – каже Варлей.



Вікторія Варлей з чоловіком Петром / Фото з її інстаграм-сторінки

За її словами, Петро все життя розмовляв англійською мовою, також знає російську, а тепер ще й українську вивчив.

"Це дуже круто, він вже й "паляниця" вміє казати. Тому ми сміливо можемо їхати в Україну, де він буде розмовляти українською мовою", – додала вона.

Як зізналася мамі, що виходить заміж за росіянина

Вікторія Варлей каже, що мама досі особисто не знайома з її чоловіком.

Коли мама з моєю сестрою сіли на потяг виїжджати до Німеччини на початку березня 2022 року, я написала їй великий лист в телеграмі, про те, що познайомилась з чоловіком, виходжу заміж,

– пригадує акторка.

Учасниця "Холостяка" наголошує, що попросила у мами вибачення за те, що вона не встигла їх познайомити.

"Мама була звичайно рада. Рада мене нарешті позбутися, 38 років! (сміється, – 24 Канал)", – додала Вікторія.

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