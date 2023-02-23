Дуже хочу в Київ, – Варлей з "Холостяка" зізналася, коли приїде в Україну з чоловіком-росіянином
Учасниця Холостяка-12 Вікторія Варлей після проєкту вийшла заміж за росіянина, який живе в США. Акторка розповіла, як повідомила мамі радісну новину та коли приїде в Україну.
Відверто про свої стосунки та візит до України Вікторія Варлей розповіла в інтерв'ю 24 Каналу. Учасниця "Холостяка-12" зізнається, що разом з чоловіком-росіянином планує найближчим часом приїхати в Україну.
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Коли учасниця "Холостяка" приїде в Україну
Варлей зізнається, що хоче приїхати з чоловіком Петром одразу після того, як отримає дозвіл на виїзд.
Можливо, це станеться вже наприкінці весни. Я точно приїду, бо дуже сумую. Дуже хочу в Київ, випити матчу в улюбленому закладі, зайти до себе в квартиру. Думаю, зроблю це раніше, ніж закінчиться війна,
– заявила Вікторія.
Чи знає її чоловік-росіянин українську мову
Учасниця "Холостяка" розповідає, що разом з чоловіком Петром дивились всі епізоди шоу українською мовою.
"Це нам допомогло, бо він розуміє абсолютно все, що я кажу українською і читає всі мої дописи українською. Та й новини також читає, підписаний на українські телеграм-канали", – каже Варлей.
Вікторія Варлей з чоловіком Петром / Фото з її інстаграм-сторінки
За її словами, Петро все життя розмовляв англійською мовою, також знає російську, а тепер ще й українську вивчив.
"Це дуже круто, він вже й "паляниця" вміє казати. Тому ми сміливо можемо їхати в Україну, де він буде розмовляти українською мовою", – додала вона.
Як зізналася мамі, що виходить заміж за росіянина
Вікторія Варлей каже, що мама досі особисто не знайома з її чоловіком.
Коли мама з моєю сестрою сіли на потяг виїжджати до Німеччини на початку березня 2022 року, я написала їй великий лист в телеграмі, про те, що познайомилась з чоловіком, виходжу заміж,
– пригадує акторка.
Учасниця "Холостяка" наголошує, що попросила у мами вибачення за те, що вона не встигла їх познайомити.
"Мама була звичайно рада. Рада мене нарешті позбутися, 38 років! (сміється, – 24 Канал)", – додала Вікторія.
Інтерв'ю з Вікторією Варлей з "Холостяка-12": дивіться відео
Що відомо про одруження Вікторії Варлей
- 38-річна акторка Вікторія Варлей нещодавно зізналась, що вийшла заміж. Вона розповіла, що її обранцем став мешканець Нью-Йорка Петро, який родом з Росії.
- Акторка розповіла, що зустріла свого коханого у США ще до проєкту. Ще тоді вона зрозуміла, що це чоловік її мрії і за нього вона вийде заміж. Вікторія та Петро почали спілкуватися, але на той момент він був офіційно одружений, хоч з дружиною давно не жив разом.
- Їхній роман не міг розвиватися, тож акторка вирішила взяти участь у романтичному реаліті-шоу. Після проєкту Варлей повернулась до Маямі, там вона знову зустрілась з Петром. Він розповів, що розлучився, тож пара заручилась, а ще пізніше – одружилась.
- Зараз Вікторія та її чоловік Петро мріють стати батьками. Дівчина проходить всі необхідні обстеження і вже готова присвятити себе материнству. Вірить, що скоро саме так і станеться.
- А щодо холостяка Алекса Топольського, то Варлей впевнена, що з ним не змогла б побудувати серйозні стосунки. Вони могли деякий час зустрічатися, але не більше.