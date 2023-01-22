Я хочу, щоб той лікар горів у пеклі, – Віка з "Холостяка-12" зізналася, що робила аборт

Учасниця 12 сезону "Холостяка" та колишня дівчина Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей зізналася, що робила аборт. Тоді акторка була на третьому місяці вагітності.

Вона була змушена перервати вагітність, оскільки дитина могла народитися хворою або померти після народження. Лікарі наполягали на тому, щоб Вікторія зробила аборт.

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Вікторія Варлей зробила аборт

На той час акторці було 32 роки. Вона завагітніла від хлопця, з яким була у стосунках до Тараса Цимбалюка. Коханий Вікторії лікував висипання на обличчі, приймав сильні гормональні таблетки і лікар не попередив, що під час лікування не можна зачинати дитину.

Я завагітніла. Він приймав якісь ліки, з якими не можна було зачати дитину. Я не знаю, як той лікар, який прописав йому ці ліки, не попередив про це. Я хочу, щоб той лікар горів у пеклі. Тому що, коли ми це з'ясували, я вже була майже на третьому місяці вагітності,

– розповіла Варлей. Акторка консультувалася з багатьма лікарями і всі казали, що не можна залишати дитину. Коли Варлей вели на операцію, вона вперше знепритомніла: "Мені всі казали, що УЗД не покаже, чи здорова дитина, що народжу дитину і вона навіть до року не доживе. Було важко".