Вона була змушена перервати вагітність, оскільки дитина могла народитися хворою або померти після народження. Лікарі наполягали на тому, щоб Вікторія зробила аборт.
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Вікторія Варлей зробила аборт
На той час акторці було 32 роки. Вона завагітніла від хлопця, з яким була у стосунках до Тараса Цимбалюка. Коханий Вікторії лікував висипання на обличчі, приймав сильні гормональні таблетки і лікар не попередив, що під час лікування не можна зачинати дитину.
Я завагітніла. Він приймав якісь ліки, з якими не можна було зачати дитину. Я не знаю, як той лікар, який прописав йому ці ліки, не попередив про це. Я хочу, щоб той лікар горів у пеклі. Тому що, коли ми це з'ясували, я вже була майже на третьому місяці вагітності,
– розповіла Варлей.
Акторка консультувалася з багатьма лікарями і всі казали, що не можна залишати дитину. Коли Варлей вели на операцію, вона вперше знепритомніла: "Мені всі казали, що УЗД не покаже, чи здорова дитина, що народжу дитину і вона навіть до року не доживе. Було важко".
Після аборту Вікторія працювала з психологом. Їй досі важко говорити на цю тему, оскільки постійно думає про те, що зараз могла б бути мамою. Тепер дівчина мріє про дітей від коханого, за якого нещодавно вийшла заміж. Наразі подружжя проходить всі необхідні обстеження.
Ми знайшли тут лікаря, я здаю всі аналізи. Але я й у Києві обстежувалася, в мене все супер. Ба більше, у мене овулюють два яєчники, є ймовірність народити двійню. Я завжди думаю, що, може, Бог зробив саме так, що тепер у мене будуть одразу двоє діток. Дуже цього хочу,
– зізналася 38-річна акторка.
Нагадаємо, у постшоу "Холостяка" Вікторія Варлей зізналася, що вийшла заміж у США. Її обранцем став росіянин Петро, який, за словами акторки, засуджує війну. Як з'ясувалося, вони познайомилися ще задовго до участі Віки в "Холостяку". Після вильоту дівчина повернулася в США, зустрілася з Петром і їхня історія переросла у шлюб. Чоловік має двох дітей від першої дружини, зараз подружжя працює над своїми дітьми.