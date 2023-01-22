Вона була змушена перервати вагітність, оскільки дитина могла народитися хворою або померти після народження. Лікарі наполягали на тому, щоб Вікторія зробила аборт.

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Вікторія Варлей зробила аборт

На той час акторці було 32 роки. Вона завагітніла від хлопця, з яким була у стосунках до Тараса Цимбалюка. Коханий Вікторії лікував висипання на обличчі, приймав сильні гормональні таблетки і лікар не попередив, що під час лікування не можна зачинати дитину.

Я завагітніла. Він приймав якісь ліки, з якими не можна було зачати дитину. Я не знаю, як той лікар, який прописав йому ці ліки, не попередив про це. Я хочу, щоб той лікар горів у пеклі. Тому що, коли ми це з'ясували, я вже була майже на третьому місяці вагітності,

– розповіла Варлей. Акторка консультувалася з багатьма лікарями і всі казали, що не можна залишати дитину. Коли Варлей вели на операцію, вона вперше знепритомніла: "Мені всі казали, що УЗД не покаже, чи здорова дитина, що народжу дитину і вона навіть до року не доживе. Було важко".