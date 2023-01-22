Она была вынуждена прервать беременность, поскольку ребенок мог родиться больным или умереть после рождения. Врачи настаивали на том, чтобы Виктория сделала аборт.

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Виктория Варлей сделала аборт

В то время актрисе было 32 года. Она забеременела от парня, с которым была в отношениях до Тараса Цимбалюка. Любимый Виктории лечил сыпь на лице, принимал сильные гормональные таблетки и врач не предупредил, что во время лечения нельзя зачинать ребенка.

Я забеременела. Он принимал какие-то лекарства, с которыми нельзя было зачать ребенка. Я не знаю, как тот врач, который прописал ему это лекарство, не предупредил об этом. Я хочу, чтобы тот врач горел в аду. Потому что когда мы это выяснили, я уже была почти на третьем месяце беременности,

– рассказала Варлей. Актриса консультировалась со многими врачами и все говорили, что нельзя оставлять ребенка. Когда Варлей вели на операцию, она впервые потеряла сознание: "Мне все говорили, что УЗИ не покажет, здоров ли ребенок, что рожу ребенка и он даже до года не доживет. Было тяжело".