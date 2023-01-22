Она была вынуждена прервать беременность, поскольку ребенок мог родиться больным или умереть после рождения. Врачи настаивали на том, чтобы Виктория сделала аборт.
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Виктория Варлей сделала аборт
В то время актрисе было 32 года. Она забеременела от парня, с которым была в отношениях до Тараса Цимбалюка. Любимый Виктории лечил сыпь на лице, принимал сильные гормональные таблетки и врач не предупредил, что во время лечения нельзя зачинать ребенка.
Я забеременела. Он принимал какие-то лекарства, с которыми нельзя было зачать ребенка. Я не знаю, как тот врач, который прописал ему это лекарство, не предупредил об этом. Я хочу, чтобы тот врач горел в аду. Потому что когда мы это выяснили, я уже была почти на третьем месяце беременности,
– рассказала Варлей.
Актриса консультировалась со многими врачами и все говорили, что нельзя оставлять ребенка. Когда Варлей вели на операцию, она впервые потеряла сознание: "Мне все говорили, что УЗИ не покажет, здоров ли ребенок, что рожу ребенка и он даже до года не доживет. Было тяжело".
После аборта Виктория работала с психологом. Ей до сих пор трудно говорить на эту тему, поскольку постоянно думает о том, что сейчас могла быть мамой. Теперь девушка мечтает о детях от любимого, за которого недавно вышла замуж. В настоящее время супруги проходят все необходимые обследования.
Мы нашли здесь врача, я сдаю все анализы. Но я и в Киеве обследовалась, у меня все супер. Более того, у меня овулируют два яичника, есть вероятность родить двойню. Я всегда думаю, что, может быть, Бог сделал именно так, что теперь у меня будут сразу двое детей. Очень этого хочу,
– призналась 38-летняя актриса.
Напомним, в постшоу "Холостяка" Виктория Варлей призналась, что вышла замуж в США. Ее избранником стал россиянин Петр, который, по словам актрисы, осуждает войну. Как выяснилось, они познакомились еще задолго до участия Вики в "Холостяке". После вылета девушка вернулась в США, встретилась с Петром и их история переросла в брак. У мужчины двое детей от первой жены, сейчас супруги работают над своими детьми.