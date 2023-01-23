Мені там було дуже важко, – чому Віка з "Холостяка-12" повернулася з Москви в Україну
Джерело:ютуб-канал "Олицька"
Вікторія Варлей, яка була учасницею 12 сезону шоу "Холостяк", у новому інтерв'ю розповіла про навчання у Москві. Чому акторка не залишилася там працювати – дізнайтеся далі.
Ще до початку війни багато українських акторів їздили зніматися у Росії. Поступово розвивалося українське кіно і багато з них повернулися додому, щоб грати у вітчизняних стрічках. Серед таких акторів є й Вікторія Варлей.
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Я закінчила інститут кіно і телебачення і вирішила рухатися далі. Хотіла московську школу, на той момент в Росії знімали дуже багато кіно і це було на рівень вище, ніж в Україні. Тому я поїхала, хотіла спробувати себе там. Але з росіянами ми справді дуже різні ментально. Мені там було дуже важко. Оце прийняття, що є умовний "цар", яке мені ніколи не було зрозуміле. Тому я навіть не пішла там працювати в театр, повернулася в Україну,
– поділилася Варлей.
В Україні однією з найпопулярніших робіт Вікторії став серіал "Суперкопи". У цій стрічці дівчина грала разом з Тарасом Цимбалюком. На знімальному майданчику між акторами зав'язався роман. Як стало відомо згодом, Тарас покинув першу дружину, бо почав зустрічатися з Варлей.
- Також в інтерв'ю Вікторія розповіла про чоловіка-росіянина, до якого втекла з "Холостяка". Петро давно подобався Віці, але вона не наважувалася почати стосунки, бо він був одружений. Після розлучення між ними виник роман, через кілька місяців одружилися.
- Зараз пара мріє про дитину. У 32-річному віці Варлей довелося зробити аборт. Тоді вона була вагітна від хлопця, який приймав сильні гормональні таблетки. При такому лікуванні не можна зачинати дитину, тому лікарі сказали перервати вагітність. Для Вікторії це дуже болюча тема, оскільки вона постійно думає про те, що зараз могла бути мамою.