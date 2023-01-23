Мені там було дуже важко, – чому Віка з "Холостяка-12" повернулася з Москви в Україну

Вікторія Варлей, яка була учасницею 12 сезону шоу "Холостяк", у новому інтерв'ю розповіла про навчання у Москві. Чому акторка не залишилася там працювати – дізнайтеся далі.

Ще до початку війни багато українських акторів їздили зніматися у Росії. Поступово розвивалося українське кіно і багато з них повернулися додому, щоб грати у вітчизняних стрічках. Серед таких акторів є й Вікторія Варлей.

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Я закінчила інститут кіно і телебачення і вирішила рухатися далі. Хотіла московську школу, на той момент в Росії знімали дуже багато кіно і це було на рівень вище, ніж в Україні. Тому я поїхала, хотіла спробувати себе там. Але з росіянами ми справді дуже різні ментально. Мені там було дуже важко. Оце прийняття, що є умовний "цар", яке мені ніколи не було зрозуміле. Тому я навіть не пішла там працювати в театр, повернулася в Україну,

– поділилася Варлей.

В Україні однією з найпопулярніших робіт Вікторії став серіал "Суперкопи". У цій стрічці дівчина грала разом з Тарасом Цимбалюком. На знімальному майданчику між акторами зав'язався роман. Як стало відомо згодом, Тарас покинув першу дружину, бо почав зустрічатися з Варлей.