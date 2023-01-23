Еще до начала войны многие украинские актеры ездили сниматься в России. Постепенно развивалось украинское кино и многие вернулись домой, чтобы играть в отечественных лентах. Среди таких актеров есть и Виктория Варлей.
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Я окончила институт кино и телевидения и решила двигаться дальше. Хотела московскую школу, в тот момент в России снимали очень много кино и это было на уровень выше, чем в Украине. Поэтому я уехала, хотела попробовать себя там. Но с россиянами мы действительно очень разные ментально. Мне там было очень тяжело. Это принятие, что есть условный "царь", которое мне никогда не было понятно. Поэтому я даже не пошла там работать в театр, вернулась в Украину,
– поделилась Варлей.
В Украине одной из популярнейших работ Виктории стал сериал "Суперкопы". В этой ленте девушка играла вместе с Тарасом Цымбалюком. На съемочной площадке между актерами завязался роман. Как стало известно впоследствии, Тарас покинул первую жену, потому что стал встречаться с Варлей.
- Также в интервью Виктория рассказала о мужчине-россиянине, к которому сбежала из "Холостяка". Петр давно нравился Вике, но она не решалась начать отношения, потому что он был женат. После развода между ними возник роман, через несколько месяцев женились.
- Сейчас пара мечтает о ребенке. В 32-летнем возрасте Варлей пришлось сделать аборт. Тогда она была беременна от парня, который принимал сильные гормональные таблетки. При таком лечении нельзя начинать ребенка, потому врачи сказали прервать беременность. Для Виктории это очень болезненная тема, потому что она постоянно думает о том, что сейчас могла быть мамой.