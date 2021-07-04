Бекхеми є прикладом для багатьох прихильників у різних країнах світу. Їм вдалося не лише виховати чудових дітей, а й зберегти романтику в стосунках після багатьох років шлюбу. Кохання довжиною вже у 22 роки розпочалося з футбольного матчу.

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Історія кохання Девіда та Вікторії

Модельєрка Вікторія та футболіст Девід почали зустрічатися після того, як разом побували на благодійному футбольному матчі у 1997 році.

Вже наступного року пара оголосила про заручини.

4 березня 1999 року наречені вперше стали батьками. Вікторія подарувала обранцю сина Брукліна.

4 липня 1999 року Бекхеми одружилися в ірландському замку.

Вікторія отримала в подарунок від коханого розкішну обручку, вартість якої становить 250 тисяч доларів.

Зараз у пари є троє синів та одна донька: Бруклін Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Девід, Гарпер Севен.

Бруклін Бекхем заручений з відомою акторкою та моделлю Ніколою Пельц. Невдовзі у знаменитій сім'ї зіграють весілля. Батьки Брукліна підтримали його вибір та дуже задоволені майбутньою невісткою.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Найромантичніші фото Вікторії та Девіда Бекхемів



Девід і Вікторія Бекхеми у 1998 році / Фото Getty Images



Девід і Вікторія Бекхеми у 1999 році / Фото Getty Images



Вікторія та Девід Бекхеми у 2003 році / Фото Getty Images



Девід і Вікторія Бекхеми у 2003 році / Фото Getty Images



Бекхеми на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у 2018 році / Фото Getty Images



Девід і Вікторія Бекхеми у 2019 році / Фото Getty Images





Девід і Вікторія Бекхеми / Фото з інстаграму дизайнерки



Девід і Вікторія Бекхеми / Фото з інстаграму дизайнерки



Вікторія та Девід Бекхеми / Фото з інстаграму дизайнерки Вікторія та Девід Бекхеми / Фото з інстаграму дизайнерки