Бекхэмы пример для многих поклонников в разных странах мира. Им удалось не только воспитать прекрасных детей, но и сохранить романтику в отношениях после многих лет брака. Любовь длиной в 22 года началась с футбольного матча.
Стоит увидеть Монатик празднует 6 годовщину брака: история любви и романтические фото супругов
История любви Дэвида и Виктории
- Модельер Виктория и футболист Дэвид начали встречаться после того, как вместе побывали на благотворительном футбольном матче в 1997 году.
- Уже в следующем году пара объявила о помолвке.
- 4 марта 1999 года пара впервые стала родителями. Виктория подарила избраннику сына Бруклина.
- 4 июля 1999 года Бекхэмы поженились в ирландском замке.
- Виктория получила в подарок от любимого роскошное кольцо, стоимость которого составляет 250 тысяч долларов.
- Сейчас у пары трое сыновей и одна дочь: Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид, Харпер Севен.
- Бруклин Бекхэм помолвлен с известной актрисой и моделью Николой Пельц. Вскоре в знаменитой семье сыграют свадьбу. Родители Бруклина поддержали его выбор и очень довольны будущей невесткой.
Данные собраны на основе Википедии
Самые романтические фото Виктории и Дэвида Бекхэмов
Дэвид и Виктория Бекхэмы в 1998 году / Фото Getty Images
Дэвид и Виктория Бекхэмы в 1999 году / Фото Getty Images
Виктория и Дэвид Бекхэмы в 2003 году / Фото Getty Images
Дэвид и Виктория Бекхэмы в 2003 году / Фото Getty Images
Бекхэмы на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году / Фото Getty Images
Дэвид и Виктория Бекхэмы в 2019 году / Фото Getty Images
Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера
Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера
Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера
Влюбленные Бекхэмы на праздновании дня рождения сына / Фото с инстаграма дизайнера