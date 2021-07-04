Бекхэмы пример для многих поклонников в разных странах мира. Им удалось не только воспитать прекрасных детей, но и сохранить романтику в отношениях после многих лет брака. Любовь длиной в 22 года началась с футбольного матча.

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История любви Дэвида и Виктории

Модельер Виктория и футболист Дэвид начали встречаться после того, как вместе побывали на благотворительном футбольном матче в 1997 году.

Уже в следующем году пара объявила о помолвке.

4 марта 1999 года пара впервые стала родителями. Виктория подарила избраннику сына Бруклина.

4 июля 1999 года Бекхэмы поженились в ирландском замке.

Виктория получила в подарок от любимого роскошное кольцо, стоимость которого составляет 250 тысяч долларов.

Сейчас у пары трое сыновей и одна дочь: Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид, Харпер Севен.

Бруклин Бекхэм помолвлен с известной актрисой и моделью Николой Пельц. Вскоре в знаменитой семье сыграют свадьбу. Родители Бруклина поддержали его выбор и очень довольны будущей невесткой.

Данные собраны на основе Википедии

Самые романтические фото Виктории и Дэвида Бекхэмов



Дэвид и Виктория Бекхэмы в 1998 году / Фото Getty Images



Дэвид и Виктория Бекхэмы в 1999 году / Фото Getty Images



Виктория и Дэвид Бекхэмы в 2003 году / Фото Getty Images



Дэвид и Виктория Бекхэмы в 2003 году / Фото Getty Images



Бекхэмы на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году / Фото Getty Images



Дэвид и Виктория Бекхэмы в 2019 году / Фото Getty Images





Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера



Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера



Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера