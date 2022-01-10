Вікторія Бекхем привітала невістку з 27-річчям зворушливим сімейним фото

Британська дизайнерка та колишня співачка Вікторія Бекхем зберігає чудові стосунки зі своєю невісткою Ніколою Пельтц. У 27-й день народження дівчини вона привітала її зі святом.

Хоч її найстарший син Бруклін ще не одружився, проте Нікола вже давно стала членом сім'ї Бекхемів. Вони часто проводять свята разом та подорожують, а сам Бруклін вже давно живе разом з Ніколою у США та готується до весілля з коханою.

До слова Бруклін Бекхем переніс своє весілля з коханою: у чому причина

"Ми тебе всі дуже любимо"

47-річна дизайнерка залишила в мережі 9 січня окрему публікацію, на якій вона зафіксувала свою наймолодшу та єдину доньку Гарпер разом з Ніколою. Вони ніжно тримались за руки, сидячи на протилежних стільцях на якомусь заході.

"З днем народження, Ніколо! Ми тебе всі дуже любимо! Цілую", – лаконічно написала Вікторія.

Іменинниця не залишила майбутню свекруху без подяк: "Дуже вам дякую, я теж вас дуже люблю".



Нікола Пельтц із сестрою Брукліна – Гарпер / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Додамо, що коханий Ніколи – Бруклін Бекхем, який молодший від дівчини на 4 роки, залишив у мережі чимало спільних фотографій. Він назвав її найпрекраснішою жінкою у світі.

З днем народження, найпрекрасніша жінка у світі. Я найщасливіша людина на світі, яка може називати тебе своєю. Я закохаюся в тебе все більше з кожним днем, і я не можу дочекатися, коли зістаріюсь з тобою. Вірю у тебе, цілую,

– написав Бруклін.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

"Щиро тобі дякую! Ти мій світ", – відповіла йому у коментарях Нікола. Також на своїй інстаграм-сторінці вона опублікувала у день народження спільне фото з Брукліном, де приймала привітання від фанатів.