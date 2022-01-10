Хоч її найстарший син Бруклін ще не одружився, проте Нікола вже давно стала членом сім'ї Бекхемів. Вони часто проводять свята разом та подорожують, а сам Бруклін вже давно живе разом з Ніколою у США та готується до весілля з коханою.

До слова Бруклін Бекхем переніс своє весілля з коханою: у чому причина

"Ми тебе всі дуже любимо"

47-річна дизайнерка залишила в мережі 9 січня окрему публікацію, на якій вона зафіксувала свою наймолодшу та єдину доньку Гарпер разом з Ніколою. Вони ніжно тримались за руки, сидячи на протилежних стільцях на якомусь заході.

"З днем народження, Ніколо! Ми тебе всі дуже любимо! Цілую", – лаконічно написала Вікторія.

Іменинниця не залишила майбутню свекруху без подяк: "Дуже вам дякую, я теж вас дуже люблю".



Нікола Пельтц із сестрою Брукліна – Гарпер / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Додамо, що коханий Ніколи – Бруклін Бекхем, який молодший від дівчини на 4 роки, залишив у мережі чимало спільних фотографій. Він назвав її найпрекраснішою жінкою у світі.

З днем народження, найпрекрасніша жінка у світі. Я найщасливіша людина на світі, яка може називати тебе своєю. Я закохаюся в тебе все більше з кожним днем, і я не можу дочекатися, коли зістаріюсь з тобою. Вірю у тебе, цілую,

– написав Бруклін.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

"Щиро тобі дякую! Ти мій світ", – відповіла йому у коментарях Нікола. Також на своїй інстаграм-сторінці вона опублікувала у день народження спільне фото з Брукліном, де приймала привітання від фанатів.