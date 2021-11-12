22-річний Бруклін Бекхем освідчився коханій ще минулого року, і цьогоріч він з Ніколою Пельтц планували зіграти пишне весілля. Але свято доведеться відкласти до кращих часів.

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Коронавірус зруйнував усі наші плани. Але ми сподіваємося, що наступного року все вийде. Ми заручені понад рік, і якби не вірус, то ми вже давно одружилися б,

– сказав Бруклін.

На час пандемії Бруклін ізолювався з коханою у США, поки вся його сім'я перебуває у Великій Британії в Лондоні. Закохані проживали певний час у Нью-Йорку, але згодом пара переїхала у свій новий будинок у Беверлі-Гіллс. Прийдешнє Різдво хлопець також планує провести у США з родичами Ніколи Пельтц, і через це він неабияк хвилюється.

Що відомо про стосунки пари