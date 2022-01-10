Хотя ее старший сын Бруклин еще не женился, Никола уже давно стала членом семьи Бекхэмов. Они часто проводят праздники вместе и путешествуют, а сам Бруклин уже давно живет вместе с Николой в США и готовится к свадьбе с любимой.

К слову Бруклин Бекхэм перенес свою свадьбу с любимой: в чем причина

"Мы тебя все очень любим"

47-летняя дизайнер оставила в сети 9 января отдельную публикацию, на которой она зафиксировала свою младшую и единственную дочь Гарпер вместе с Николой. Они нежно держались за руки, сидя на противоположных стульях на каком-то мороприятии.

"С днем ​​рождения, Николи! Мы тебя все очень любим! Целую", – лаконично написала Виктория.

Именинница не оставила будущую свекровь без благодарностей: "Очень вам спасибо, я тоже вас очень люблю".

Никола Пельтц с сестрой Бруклина – Гарпер / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Добавим, что любимый Николы – Бруклин Бекхэм, младше девушки на 4 года, оставил в сети немало общих фотографий. Он назвал ее самой прекрасной женщиной в мире.

С днем рождения, самая прекрасная женщина в мире. Я самый счастливый человек на свете, который может называть тебя своей. Я влюблюсь в тебя все больше с каждым днем, и я не могу дождаться, когда состарюсь с тобой. Верю в тебя, целую,

– написал Бруклин.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

"Искренне тебе спасибо! Ты мой мир", – ответила ему в комментариях Никола. Также на своем инстаграме она опубликовала в день рождения совместное фото с Бруклином, где принимала поздравления от фанатов.