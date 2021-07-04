Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з річницею шлюбу: кумедні архівні кадри
Джерело:інстаграм Вікторії Бекхем
Британське зіркове подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів святкують річницю весілля. Пара вже привітала одне одного зі святковим днем. Вони зачарували мережу архівними фото та відео.
4 липня, рівно 22 роки тому, свій шлюб зареєструвала одна з найміцніших пар світового шоу-бізнесу. Вікторія та Девід Бекхеми є прикладом для багатьох прихильників подружжя.
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Вікторія Бекхем привітала чоловіка з річницею
У неділю пара святкує річницю весілля. Ймовірно, вони вже привітали одне одного наживо, але також опублікували зворушливі дописи у соціальних мережах.
Вікторія Бекхем оприлюднила зворушливий ролик, де показала чимало архівних кадрів. На відео закохані обіймаються, сміються, танцюють та розважаються.
Я кохаю тебе, Девіде. Вітаю з річницею,
– написала модельєрка під публікацією.
Дружину привітав і Девід Бекхем, опублікувавши фото з сімейного архіву на особистій сторінці в інстаграмі.
Пройшло 22 роки, а ми, як і раніше, обираємо парні вбрання. З ювілеєм, я так сильно тебе люблю і дякую, що подарувала мені наших дивовижних дітей. Так ми всі можемо одягатися однаково,
– з гумором написав Девід Бекхем.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Знамените подружжя отримало безліч привітань з річницею у коментарях під дописами. Шанувальники досі захоплюються парою та їхніми бездоганними стосунками.
- "Це любов";
- "Вітаємо з річницею";
- "Обожнюємо вас обох! Щасливої річниці";
- "Просто чудові. З ювілеєм надзвичайну пару. Все, що ви створили разом, є прекрасним прикладом для всіх";
- "Прекрасна пара".