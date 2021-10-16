Футболіст та ексучасниця гурту Spice Girls були найобговорюванішою парою нульових. Успішні та знамениті Вікторія і Девід привертали увагу публіки не лише палким коханням, а й зухвалими парними образами.

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Зірки часто виходили у світ у вбраннях однакового кольору та текстури, наприклад, шкіряних комбінезонах чи total white. Такі їхні появи викликали шквал обговорення по всьому світу.

Як зізнається дизайнерка, у 2000-х вони не розумілись на моді, тому вдавались до подібних фешн-експериментів. Зараз же засновниця модного дому Victoria Beckham не може дозволити собі такі витівки.

Ми були трохи наївними, не знали про моду. Ми просто веселилися. Шкода, що не вистачає сміливості зробити так зараз,

– заявила Вікторія Бекхем.

Модельєрка додала, що насправді вони з Девідом не так вже й часто одягалися однаково. Як тільки закохані підбирали парні образи, то нібито одразу потрапляли під приціл папараці.

Фото парних образів Вікторії та Девіда Бекхемів

Вікторія і Девід Бекхеми в парних образах / Фото з інстаграму футболіста

Вікторія і Девід Бекхеми з сином / Фото з інстаграму футболіста