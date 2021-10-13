Відома британська дизайнерка завітала до студії ранкового шоу, де й розповіла про відносини у її подружжі. Вікторія Бекхем зізналась, головне, що парі весело проводити час разом.

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Вікторія Бекхем про шлюб з Девідом

Модельєрка зауважила, що підтримувати теплі та романтичні стосунки насамперед допомагає мудрість. Для подружжя також важлива підтримка одне одного, подарунки, а також дружба.

Ми дуже підтримуємо одне одного. Він приголомшливий тато, він чудовий чоловік, і нам завжди дуже сильно весело,

– поділилась Вікторія Бекхем.

Знаменитість додала, що у стосунках важливо підтримувати іскру. Дарувати коханому чи коханій солодкі подарунки, робити сюрпризи. Вікторія зізналась, що нещодавно просто так отримала від чоловіка букет білих троянд.



Сім'я Бекхемів / Фото з інстаграму Девіда Бекхема

Шлюб Вікторії та Девіда Бекхемів