Відома британська дизайнерка завітала до студії ранкового шоу, де й розповіла про відносини у її подружжі. Вікторія Бекхем зізналась, головне, що парі весело проводити час разом.
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Вікторія Бекхем про шлюб з Девідом
Модельєрка зауважила, що підтримувати теплі та романтичні стосунки насамперед допомагає мудрість. Для подружжя також важлива підтримка одне одного, подарунки, а також дружба.
Ми дуже підтримуємо одне одного. Він приголомшливий тато, він чудовий чоловік, і нам завжди дуже сильно весело,
– поділилась Вікторія Бекхем.
Знаменитість додала, що у стосунках важливо підтримувати іскру. Дарувати коханому чи коханій солодкі подарунки, робити сюрпризи. Вікторія зізналась, що нещодавно просто так отримала від чоловіка букет білих троянд.
Сім'я Бекхемів / Фото з інстаграму Девіда Бекхема
Шлюб Вікторії та Девіда Бекхемів
- Зірки вперше зустрілися на благодійному футбольному матчі у 1997 році. Тоді й розпочалися їхні романтичні стосунки.
- Наступного року Вікторія та Девід оголосили про заручини. 4 березня 1999 року вони вперше стали батьками – у знаменитостей народився син Бруклін.
- Через 4 місяці після народження сина співачка та футболіст зіграли розкішне весілля в ірландському замку.
- Подружжя виховує трьох синів і одну доньку: Брукліна Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Девіда, Гарпер Севен.