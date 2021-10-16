Футболист и экс-участница группы Spice Girls были самой обсуждаемой парой нулевых. Успешные и знаменитые Виктория и Дэвид привлекали внимание публики не только пылкой любовью, но и дерзкими парными образами.

Интересно Виктория Бекхэм призналась, что помогло укрепить брак с мужем Дэвидом

Звезды часто выходили в свет в нарядах одинакового цвета и текстуры, например, кожаных комбинезонах или total white. Такие их появления вызывали шквал обсуждения по всему миру.

Как признается дизайнер, в 2000-х они не понимали в моде, поэтому прибегали к подобным фэшн-экспериментам. Сейчас же основательница модного дома Victoria Beckham не может позволить себе такие выходки.

Мы были немного наивными, не знали о моде. Мы просто веселились. Жаль, что не хватает смелости сделать так сейчас,

– заявила Виктория Бекхэм.

Модельер добавила, что на самом деле они с Дэвидом не так уж и часто одевались одинаково. Как только влюбленные подбирали парные образы, то якобы сразу попадали под прицел папарацци.

Фото парных образов Виктории и Дэвида Бекхэмов



Виктория и Дэвид Бекхэмы в парных образах / Фото из инстаграма футболиста



Виктория и Дэвид Бекхэмы с сыном / Фото из инстаграма футболиста