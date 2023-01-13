Сукню зашивали на мені, – Вікторія Апанасенко зізналась про курйоз, що стався на "Міс Всесвіт"

"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко підкорила виходом у чорній сукні з вишитим синьо-жовтим серцем. Та дефіле ледь не зірвалося: у дівчини порвалась сукня за 10 хвилин до виходу.

Конкурс "Міс Всесвіт 2022" не обійшовся без складнощів і курйозів для дівчат, зокрема й для представниці України. Перед дефіле у чорній сукні в моделі порвалась сукня.

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У "Міс України Всесвіт" порвалась сукня

Вікторія Апанасенко зізналась, що розкішне вбрання від бренду FROLOV за 10 хвилин до виходу на сцену порвалося знизу догори.

Це могло трапитися тільки зі мною. За 10 хвилин до фінального виходу в вечірній сукні вона порвалася знизу догори. Вилетіла застібка. І сукню перед виходом зашивали на мені. Я дуже хвилювалася, щоб вона не розірвалася на сцені,

– поділилась "Міс Україна Всесвіт".

, що сукня Вікторії має глибокий підтекст. Чорний колір вбрання символізує біль та горе країни, а вишите жовто-блакитне серце нагадує про благодійність. Золоті кристали говорять про символ віри та надії у перемогу.

У Вікторії Апанасенко порвалась сукня: відео

Дівчина також показала, як стояла перед виходом зі сльозами на очах, коли на ній "ремонтували" сукню. Та команда "Міс України Всесвіт" швидко впоралась із цим викликом, тож Вікторія вийшла на сцену та вразила глядачів.