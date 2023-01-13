Конкурс "Мисс Вселенная 2022" не обошелся без сложностей и курьезов для девушек, в том числе и для представительницы Украины. Перед дефиле в черном платье в модели порвалось платье.

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У "Мисс Украины Вселенная" порвалось платье

Виктория Апанасенко призналась, что роскошный наряд от бренда FROLOV за 10 минут до выхода на сцену порвался снизу вверх.

Это могло случиться только со мной. За 10 минут до финального выхода в вечернем платье она порвалась снизу вверх. Вылетела застежка. И платье перед выходом зашивали на мне. Я очень волновалась, чтобы она не разорвалась на сцене,

– поделилась "Мисс Украина Вселенная".

Заметим, что платье Виктории имеет глубокий подтекст. Черный цвет одежды символизирует боль и горе страны, а вышитое желто-голубое сердце напоминает о благотворительности. Золотые кристаллы говорят о символе веры и надежды в победу.

У Виктории Апанасенко порвалось платье: видео

Девушка также показала, как стояла перед выходом со слезами на глазах, когда на ней "ремонтировали" платье. Но команда "Мисс Украины Вселенная" быстро справилась с этим вызовом, поэтому Виктория вышла на сцену и поразила зрителей.