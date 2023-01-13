Після різдвяних канікул принц і принцеса Уельські повернулися до роботи. Вони відвідали пацієнтів госпіталю у Ліверпулі. На власні очі побачили сучасну лікарню, яка покращує якість обслуговування пацієнтів, покращує безпеку та сприяє одужанню стаціонарних пацієнтів.

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На зустрічі й була "Міс Україна 2016"

Так сталося, що на цій зустрічі була також "Міс Україна 2016" Вікторія Кіосе. У фейсбуці Вікторія поділилася фото та відео з госпіталю, зазначивши, що ніколи не знаєш, де можна зустріти британського принца.

Кейт Міддлтон для нового робочого виходу обрала стримане та водночас вишукане вбрання. Вона приїхала до лікарні в лаконічній чорній сукні довжини нижче колін. Витончену талію підкреслив чорний ремінець. Поверх принцеса одягнула синьо-зелене пальто в клітинку, а зі взуття обрала чорні туфлі-човники на підборах.

Довге розкішне волосся Кетрін вклала у красиві локони, на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах з акцентом на очах. Серед аксесуарів цього разу обрала розкішні сережки з камінцями.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, вже кілька днів мережею ширяться скандальні подробиці мемуарів принца Гаррі. Там герцог розповів не лише про особисте життя, а й про сім'ю, вкотре поділився приголомшливими подробицями про королівську родину. Зокрема заявив, що його народили як донора органів для старшого брата. Наразі сам Вільям таку інформацію не коментував.