Вікторія показала селфі після зміни іміджу. Ймовірно, дівчина насправді не змінювала імідж, а просто спробувала експеримент.

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За підписом до фото виглядає так, що Вікторія лише приміряла яскраву перуку, тож досі залишається блондинкою.



Вікторія Апанасенко приміряла новий імідж / Фото з її інстаграму

Втім, думка перефарбуватися у "Міс Всесвіт" все ж таки виникла. "Вічна мука. А чи не пофарбувати волосся в рудий?" – написала Апанасенко.



Вікторія Апанасенко з рудим волоссям та чубчиком / Фото з її інстаграму

Проте не всі шанувальники оцінили експерименти моделі з волоссям. Думки підписників розділилися, більшість каже, що знають її як блондинку і що світле волосся їй більше підходить. Водночас деякі фани запевнили, що Вікторії дуже пасує чубчик і рудий колір волосся.

"Як вам личить! Неймовірно ефектно",

"Терміново потрібна зйомка в такому образі",

"Супер! Тобі все пасує"

"Ти – прекрасна. Але точно ні",

"Нііі! Ти що, тільки блонд!",

"Якщо чіпатимеш волосся – позбавлю корони",

"Блонд і тільки блонд".

Нагадаємо, Вікторія Апанасенко на "Міс Всесвіт" здивувала своєю появою у шикарному символічному вбранні "Воїна світла" під час демонстрації національних костюмів. Чорний став символом темних для України часів, а доповнив образ довгий синьо-жовтий шлейф.

І хоч українка не виграла корону за понад 5 мільйонів доларів, вона взяла одну з головних нагород на "Міс Всесвіт 2022". Їй вручили спеціальну статуетку Spirit of Carnival Award за сміливість, альтруїзм, добрі вчинки, за вклад у Батьківщину.