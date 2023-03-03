Виктория показала селфи после смены имиджа. Вероятно, девушка действительно не меняла имидж, а просто попробовала эксперимент.

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За подписью к фото выглядит так, что Виктория только примеряла яркий парик, так что до сих пор остается блондинкой.



Виктория Апанасенко примерила новый имидж / Фото с ее инстаграммы

Впрочем, мысль перекраситься в "Мисс Вселенную" все же возникла. "Вечная мука. А не покрасить ли волосы в рыжий?" – написала Апанасенко.



Виктория Апанасенко с рыжими волосами и челкой / Фото из ее инстаграммы

Однако не все поклонники оценили эксперименты модели с волосами. Мнения подписчиков разделились, большинство говорит, что знают ее как блондинку и что светлые волосы ей больше подходят. В то же время некоторые фаны заверили, что Виктории очень подходит челка и рыжий цвет волос.

"Как вам подходит! Невероятно эффектно",

"Срочно нужна съемка в таком образе",

"Супер! Тебе все подходит"

"Ты – прекрасна. Но точно нет",

"Ниии! Ты что, только блонд!",

"Если будешь трогать волосы – лишу короны",

"Блонд и только блонд".

Напомним, Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенную" удивила своим появлением в шикарном символическом наряде "Воина света" во время демонстрации национальных костюмов. Черный стал символом темных для Украины времен, а дополнил образ длинный сине-желтый шлейф.

И хотя украинка не выиграла корону за более 5 миллионов долларов, она взяла одну из главных наград на "Мисс Вселенная 2022". Ей вручили специальную статуэтку Spirit of Carnival Award за смелость, альтруизм, добрые поступки, за вклад в Родину.