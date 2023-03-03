Виктория показала селфи после смены имиджа. Вероятно, девушка действительно не меняла имидж, а просто попробовала эксперимент.
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За подписью к фото выглядит так, что Виктория только примеряла яркий парик, так что до сих пор остается блондинкой.
Виктория Апанасенко примерила новый имидж / Фото с ее инстаграммы
Впрочем, мысль перекраситься в "Мисс Вселенную" все же возникла. "Вечная мука. А не покрасить ли волосы в рыжий?" – написала Апанасенко.
Виктория Апанасенко с рыжими волосами и челкой / Фото из ее инстаграммы
Однако не все поклонники оценили эксперименты модели с волосами. Мнения подписчиков разделились, большинство говорит, что знают ее как блондинку и что светлые волосы ей больше подходят. В то же время некоторые фаны заверили, что Виктории очень подходит челка и рыжий цвет волос.
- "Как вам подходит! Невероятно эффектно",
- "Срочно нужна съемка в таком образе",
- "Супер! Тебе все подходит"
- "Ты – прекрасна. Но точно нет",
- "Ниии! Ты что, только блонд!",
- "Если будешь трогать волосы – лишу короны",
- "Блонд и только блонд".
Напомним, Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенную" удивила своим появлением в шикарном символическом наряде "Воина света" во время демонстрации национальных костюмов. Черный стал символом темных для Украины времен, а дополнил образ длинный сине-желтый шлейф.
И хотя украинка не выиграла корону за более 5 миллионов долларов, она взяла одну из главных наград на "Мисс Вселенная 2022". Ей вручили специальную статуэтку Spirit of Carnival Award за смелость, альтруизм, добрые поступки, за вклад в Родину.