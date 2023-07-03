Писательница умерла 1 июля в больнице в Днепре в результате травм от ракетного удара по Краматорску. Во вторник, 4 июля, все желающие могут присоединиться к прощанию с Амелиной в Михайловском златоверхом соборе в Киеве.
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Как пройдет прощальная церемония во Львове
Чин прощания начнется в 15:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла на ул. Театральная, 11. В 15.40 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. После чего похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где в 16.00 пройдут похороны.
Отметим, родные погибшей писательницы просят медиа не распространять фото ее сына и мама с прощальной церемонии
Что известно о смерти Виктории Амелиной
27 июня Россия нанесла циничный удар по центру Краматорска. В момент атаки Виктория находилась в ресторане с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Украинская писательница была тяжело ранена. Врачи боролись за ее жизнь, но 1 июля стало известно, что сердце Виктории остановилось в больнице Днепра.