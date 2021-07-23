Цей трек був презентований ще у 2016-ому році. Тоді він увійшов до альбому гурту МЕРІ. Композиція швидко стала однією з візитівок колективу, а також своєрідним маніфестом на підтримку української ідентичності та мови.

Дивіться також Монатік презентував кліп, який зняв у Греції: яскраве відео

Віктор Винник заспівав з дітьми

Лідер колективу записав нове відео на улюблену композицію слухачів гурту. Він виконав трек разом з учнями трускавецьких шкіл.

Трускавець – рідне місто музиканта, саме тут він виріс, навчався у школі. Ідея щодо запису пісні з дітьми виникла в режисера Олега Бачинського, тому Віктор одразу погодився.

У відеороботі та записі пісні взяти участь діти, більшість з яких професійно не займаються музикою й співають лише на шкільних уроках. Проте завдяки дитячій щирості та безпосередності композиція зазвучала абсолютно по-новому.



Віктор Винник з дітьми трускавецьких шкіл / Фото пресслужби

Родзинкою ролику стало те, що старшокласники продекламували фрагменти віршів Василя Стуса. Віктор Винник зазначив, що працювати над записом цього проєкту і зйомками кліпу було дуже цікаво

В одній роботі об'єдналися кілька поколінь українців, щоб вкотре наголосити, що на карті світу є Україна і "Ми з України".

Віктор Винник з дітьми – "Я з України": дивіться відео онлайн