Этот трек был презентован еще в 2016-ом году. Тогда он вошел в альбом группы Мэри. Композиция быстро стала одной из визитных карточек коллектива, а также своеобразным манифестом в поддержку украинской идентичности и языка.

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Виктор Винник спел с детьми

Лидер коллектива записал новое видео на любимую композицию слушателей группы. Он исполнил трек вместе с учениками трускавецких школ.

Трускавец – родной город музыканта, именно здесь он вырос, учился в школе. Идея о записи песни с детьми возникла у режиссера Олега Бачинского, поэтому Виктор сразу согласился.

В видеоработе и записи песни принять участие дети, большинство из которых профессионально не занимаются музыкой и поют только на школьных уроках. Однако благодаря детской искренности и непосредственности композиция зазвучала совершенно по-новому.



Виктор Винник с детьми трускавецких школ / Фото пресс-службы

Изюминкой ролика стало то, что старшеклассники продекламировали фрагменты стихов Василия Стуса. Виктор Винник отметил, что работать над записью этого проекта и съемками клипа было очень интересно.

В одной работе объединились несколько поколений украинцев, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что на карте мира есть Украина и "мы из Украины".

Виктор Винник с детьми – "Я из Украины": смотрите видео онлайн