Віктор Винник і МЕРІ презентували новий альбом "Так, я з України": найкращі хіти з 5 альбомів

26 квітня 2022 , 20:29
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Українська музична індустрія набирає шалених обертів, тому гурт "МЕРІ" та фронтмен Віктор Винник вирішили полегшити життя слухачам та зібрали свої найкращі патріотичні композиції. Усіх їх можна тепер знайти у новому альбомі з промовистою назвою "Так, я з України".

У 2016-му Віктор Винник і "МЕРІ" видали свою найвідомішу платівку під назвою "Я з України". За шість років пісня стала хітом і її вже прослухали лише на ютубі 1,6 мільйона разів. У ній йшлось про ситуацію, яка склалась навколо української мови в нашій країні.

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"МЕРІ" випустили шостий альбом "Так, я з України" / Фото пресслужби

З початку повномасштабної війни в Україні, з 24 лютого, українські артисти створили багато нових пісень на воєнно-патріотичну тематику. І музиканти гурту "МЕРІ" вирішили видати збірку найкращих соціально-патріотичних пісень за усі часи, тобто з п'яти офіційних альбомів. Серед вісімнадцяти треків, які вмістила ця платівка, є давні та улюблені пісні, такі як "Незнайомий мій брат", "Сестра", а також пісні, що були написані вже цієї весни, зокрема "рускій ваєнний карабль, йди на#уй".

Лідер колективу Віктор Винник переконаний, що у такі важкі часи музика, яка здатна підіймати бойовий дух, потрібна як ніколи. Новий альбом отримав назву "Так, я з України", а в дизайні використано вже знайомий фірмовий напис і шрифт. Проте, на відміну від 2016-го, літеру "Z" замінено на українську "З" на тлі жовто-блакитної стрічки. Патріотичну платівку вже можна придбати на найпопулярніших музичних платформах (iTunes, YouTube Music, Spotify, Deezer, Amazon Music), проте на CD-дисках її знайти не можна буде. 

 

Автор: Уляна Журба