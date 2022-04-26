В 2016-м Виктор Винник и "МЭРИ" выдали свою известную пластинку под названием "Я з України". За шесть лет песня стала хитом и ее уже прослушали только на ютубе 1,6 миллиона раз. В ней говорилось о ситуации, которая сложилась вокруг украинского языка в нашей стране.

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"МЕРИ" выпустили шестой альбом "Так, я з України" / Фото прессслужбы

С начала полномасштабной войны в Украине с 24 февраля украинские артисты создали много новых песен на военно-патриотическую тематику. И музыканты группы "МЕРИ" решили издать сборник лучших социально-патриотических песен за все времена, то есть из пяти официальных альбомов. Среди восемнадцати треков, которые вместила эта пластинка, есть древние и любимые песни, такие как "Незнакомый мой брат", "Сестра", а также песни, написанные уже этой весной, в частности "русский военный корабель, иди на#уй".