Уже понад місяць українські захисники героїчно боронять нашу рідну землю і завдають підступному ворогу важких непоправних втрат. Українські артисти також приєднались до боротьби: хтось воює в ЗСУ чи в лавах територіальної оборони, а дехто продовжує роботу на культурному фронті, створюючи й виконуючи пісні.
До слова Плейлист вільних людей: пісні війни, які випустили артисти останніми тижнями
Фраза "рускій ваєнний карабль, йди на*уй" стала чи не головним гаслом цієї війни і
якнайкраще змальовує ставлення українців до цинічних російських агресорів. Днями фронтмен гурту "МЕРІ" Віктор Винник виклав у мережу акустичну версію пісню, яку так і назвав "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй". Написав він її зовсім недавно, а виконав просто під гітару у студії. З часом колектив планує випустити студійний запис, проте зараз він не на часі.
Віктор Винник і МЕРІ – "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй": дивитись відео онлайн
Реакція мережі
Попри нецензурний текст пісні, фанати гурту відзначили у коментарях, що в такий час – не гріх і вилаятись. Особливо, коли окупанти завдали стільки болю і страждань українському народові:
- "У важкі часи не гріх і висловитись нецензурно. Дякуємо за справжню пісню, що відповідає духу часу!";
- "Прекрасна пісня!!! Всі слова влучні!!! Перемога буде за нами!";
- "Дякую Вам за мотивацію, і всім іншим хто підтримує нас на передовій чи в тилу робимо одну справу!!!";
- "Сильний і правильний твір! Дякую Вікторе!!! До перемоги. Слава Україні!!!";
- "Дякую за Вашу творчість! Вона теж зброя... Сьогодні вже вкотре, в мому місті Стрий ховали Героя і Ваша пісня "Про них" лунала в моїй голові. Дякую!";
- "Чудова пісня, дякую! Слава нації! Смерть ворогам!"