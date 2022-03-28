Уже понад місяць українські захисники героїчно боронять нашу рідну землю і завдають підступному ворогу важких непоправних втрат. Українські артисти також приєднались до боротьби: хтось воює в ЗСУ чи в лавах територіальної оборони, а дехто продовжує роботу на культурному фронті, створюючи й виконуючи пісні.

До слова Плейлист вільних людей: пісні війни, які випустили артисти останніми тижнями

Фраза "рускій ваєнний карабль, йди на*уй" стала чи не головним гаслом цієї війни і

якнайкраще змальовує ставлення українців до цинічних російських агресорів. Днями фронтмен гурту "МЕРІ" Віктор Винник виклав у мережу акустичну версію пісню, яку так і назвав "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй". Написав він її зовсім недавно, а виконав просто під гітару у студії. З часом колектив планує випустити студійний запис, проте зараз він не на часі.

Віктор Винник і МЕРІ – "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй": дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Попри нецензурний текст пісні, фанати гурту відзначили у коментарях, що в такий час – не гріх і вилаятись. Особливо, коли окупанти завдали стільки болю і страждань українському народові: