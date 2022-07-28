Віктор Павлік заспіває найулюбленіші хіти на допомогу ЗСУ: де відбудеться концерт

Український виконавець Віктор Павлік дасть благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання.

Концерт з найулюбленішими піснями шанувальників Павліка відбудеться 14 серпня о 18:00 у львівському клубі "Малевич". Виступ відбудеться для підтримки Міжнародного Гуманітарного Фонду, який допомагає біженцям та опікується військовими госпіталями.

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Зокрема до організації концерту долучилися VINIL Concert agency, ГО Міжнародна Асоціація Мистців і Благодійний Фонд Power of Peace.

30 років на сцені, 27 студійних альбомів і сотні відіграних концертів. Його творчість знає кожний, а пісні не залишають байдужим нікого. Цей концерт буде справжньою симфонією музики, улюбленого голосу і віртуозної гри кращих музикантів,

– зазначають організатори.

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Квитки на концерт можна купити за посиланням.

Зокрема до збору коштів на медичне обладнання у госпіталі можна долучитися за такими реквізитами:

Установа банку – ОщадбанкМФО банку – 325796Отримувач платежу – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД"IBAN – UA703257960000026009300076940Валюта картки – UAHКод ЄДРПОУ – 44902239