Концерт з найулюбленішими піснями шанувальників Павліка відбудеться 14 серпня о 18:00 у львівському клубі "Малевич". Виступ відбудеться для підтримки Міжнародного Гуманітарного Фонду, який допомагає біженцям та опікується військовими госпіталями.
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Зокрема до організації концерту долучилися VINIL Concert agency, ГО Міжнародна Асоціація Мистців і Благодійний Фонд Power of Peace.
30 років на сцені, 27 студійних альбомів і сотні відіграних концертів. Його творчість знає кожний, а пісні не залишають байдужим нікого. Цей концерт буде справжньою симфонією музики, улюбленого голосу і віртуозної гри кращих музикантів,
– зазначають організатори.
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Квитки на концерт можна купити за посиланням.
Зокрема до збору коштів на медичне обладнання у госпіталі можна долучитися за такими реквізитами: