Концерт с любимыми песнями поклонников Павлика состоится 14 августа в 18:00 во львовском клубе "Малевич". Выступление состоится для поддержки Международного Гуманитарного Фонда, который помогает беженцам и занимается военными госпиталями.

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В частности, к организации концерта присоединились VINIL Concert agency, ОО Международная Ассоциация Художников и Благотворительный Фонд Power of Peace.

30 лет на сцене, 27 студийных альбомов и сотни отыгранных концертов. Его творчество знает каждый, а песни не оставляют никого равнодушным. Этот концерт будет настоящей симфонией музыки, любимого голоса и виртуозной игры лучших музыкантов,

– отмечают организаторы.

Виктор Павлик приглашает на свой концерт: видео

Билеты на концерт можно купить по ссылке.

В частности, к сбору средств на медицинское оборудование в госпитале можно присоединиться по следующим реквизитам:

Учреждение банка – Сбербанк

МФО банка – 325796

Получатель платежа – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД"

IBAN – UA703257960000026009300076940

Валюта карты.

Код по ЕГРПОУ – 44902239