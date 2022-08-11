28-летняя Катя Репьяхова не раз рассказывала, что с детства ездила на концерты Виктора Павлика и знала наизусть все его песни. Однако о том, что один из его лирических хитов помог ей пережить несчастливую любовь, призналась впервые.

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Как Павлик спас жену от несчастливой любви в 15 лет

Я, наверное, никогда вам не рассказывала, но когда мне было 15-16 лет, меня бросил парень. Я сидела у него под окнами, слушала Виктора Павлика, правда, русскоязычные песни, и плакала. Суть в том, что уже тогда мой муж в мои 15 лет в сложные моменты жизни был со мной,

– вспомнила Екатерина Репьяхова.

Трогательной историей она поделилась, слушая в авто композицию мужа "Білі черемхи", которая вышла еще в 2002 году.

Екатерина Репьяхова / Скриншот из инстаграм-сторис жены Павлика

Интересно, что на тот момент, когда Катя Репьяхова плакала под окнами парня от безответной любви, ее будущему мужу Виктору Павлику было около 44 лет.

Как Виктор Павлик познакомился со своей четвертой женой

Со своим кумиром и будущим любимым Екатерина Репьяхова познакомилась в Николаеве в ноябре 2015 года. Она приехала на его концерт с другом из Китая Шану, вручила ему на сцене огромный букет, а лично пообщалась только в гостинице, ведь у них с Виктором Павликом были соседние номера.

Как уверяет сам певец, "на первых порах даже мысли не было, чтобы взять за руку или попытаться поцеловать" Катю. Однако уже через семь месяцев после знакомства он сделал ей предложение.