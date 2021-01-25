Відомий український співак Віктор Павлік поділився, як за 5 років змінилися його стосунки з молодою дружиною Катериною Реп'яховою. Він зазначив, що різниця у віці практично не відіграє значення.

Віктор Павлік про стосунки з дружиною

Подружжя 55-річного співака Віктора Павліка та 26-річної Катерини Реп'яхової не припиняє викликати цікавість публіки. Нещодавно артист дав інтерв'ю інтерв'ю ValevskaSHOW на ютуб-каналі "ПравдаТУТ"

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Віктор Павлік зізнався, що різниця у віці між ними справді доволі велика – близько 30 років. Однак співак вважає, що хороших прикладів таких шлюбів є доволі багато, оскільки вік "абсолютно ні до чого".

Між нами гарні стосунки, є любов, нам добре і все класно. Катя мене розуміє з півпогляду, і я її розумію. Вона знає, що мені краще сказати, коли краще промовчати, як мені десь поступитися,

– зізнався Віктор Павлік.

Артист додав, що на початку їхніх стосунків все було не так гладко. Катерина часто ревнувала, а між парою було доволі багато сварок та непорозумінь. Але за 5 років все змінилося на краще.

"Зараз вона мене добре знає. Вона розуміє, що мені 55 років, а їй 26, є трохи різниця. Але вона помітно мені поступається у всьому. Незважаючи на те, що вона юна, вже мудра", – розповів Віктор Павлік.

Віктор Павлік розповів про весілля

Раніше Катерина Реп'яхова розповідала, що гучне весілля пари буде в листопаді 2021 року, скоріш за все, це буде річниця знайомства – 4 листопада. Віктор Павлік озвучив схожу версію.

Весілля як такого і не було. Це збіглося з багатьма моментами. І з карантином, і з хворобою мого сина, все разом. Не до гулянь. Все було дуже тихо, спокійно, в дуже вузькому колі. Але ми обов'язково наздоженемо. Дасть бог, у нас народиться дитина, ми влаштуємо пишні хрестини, а постфактум, можливо, і весілля,

– зізнався Віктор Павлік.