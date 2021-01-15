Відомий український співак Віктор Павлік незабаром вкотре стане батьком. Його молода дружина Катерина Реп'яхова очікує на появу первістка. Дівчина також розсекретила нову дату весілля, яке довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Нещодавно Віктор і Катерина розповіли, що за декілька місяців народиться їхня спільна дитина. Подружжя давно чекало на цей момент і готувалося до нього, тому неймовірно раді такій новині. Також в інстаграм-сторіс Реп'яхова відповідала на запитання підписників і поділилася, коли вона з коханим зіграє гучне весілля.

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Нова дата весілля Реп'яхової та Павліка

Святкування було заплановане на травень 2020 року, проте через пандемію коронавірусу та суворий карантин його довелося перенести на невизначений термін. Але закохані вирішили все-таки зареєструвати свої стосунки офіційно і не відкладали цього моменту.

Тепер пара очікує на народження малюка, статі якого поки що не розсекречує, але весілля скасовувати не збирається. Відомо, що для Катерини на весілля шили дві сукні. В одній із них вона позувала на розписі в РАЦСі та романтичній фотосесії. А ось другий образ Реп'яхова досі тримає в таємниці. Дівчина зізналася, що весілля все-таки буде і саме на ньому усі побачать її головну сукню.

Дівчина відповіла на запитання шанувальниці і поділилася, що весілля планує на листопад 2021 року. Можливо, для урочистої події подружжя обере 4 листопада. Саме ця дата є річницею знайомства Катерини та Віктора, яке відбулося 6 років тому.



Катерина Реп'яхова про нову дату весілля з Віктором Павліком / Фото з інстаграм-сторіс Катерини Реп'яхової

Також дівчина додала, що головним завданням буде схуднення після пологів. Для того, щоб сукня виглядала бездоганно, потрібно буде швидко привести своє тіло у чудову фізичну форму. Та зараз майбутня матуся насолоджується особливим станом і готується до життя у новому статусі.