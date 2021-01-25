Известный украинский певец Виктор Павлик поделился, как за 5 лет изменились его отношения с молодой женой Екатериной Репьяховой. Он отметил, что разница в возрасте практически не играет значения.

Виктор Павлик об отношениях с женой

Пара 55-летнего певца Виктора Павлика и 26-летней Екатерины Репьяховой не прекращает вызывать интерес публики. Недавно артист дал интервью ValevskaSHOW на ютуб-канале "ПравдаТУТ"

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Виктор Павлик признался, что разница в возрасте между ними действительно довольно большая – около 30 лет. Однако певец считает, что хороших примеров таких браков довольно много, поскольку возраст "абсолютно ни к чему".

Между нами хорошие отношения, есть любовь, нам хорошо и все классно. Катя меня понимает с полувзгляда, и я ее понимаю. Она знает, что мне лучше сказать, когда лучше промолчать, как мне где-то уступить,

– признался Виктор Павлик.

Артист добавил, что в начале их отношений все было не так гладко. Екатерина часто ревновала, а между парой было довольно много ссор и недоразумений. Но за 5 лет все изменилось к лучшему.

"Сейчас она меня хорошо знает. Она понимает, что мне 55 лет, а ей 26, есть немного разница. Но она заметно мне уступает во всем. Несмотря на то, что она юная, уже мудрая", – рассказал Виктор Павлик.

Виктор Павлик рассказал о свадьбе

Ранее Екатерина Репьяхова рассказывала, что громкая свадьба пары будет в ноябре 2021 года, скорее всего, это будет годовщина знакомства – 4 ноября. Виктор Павлик озвучил похожую версию.

Свадьбы как таковой и не было. Это совпало со многими моментами. И с карантином, и с болезнью моего сына, все вместе. Не до гуляний. Все было очень тихо, спокойно, в очень узком кругу. Но мы обязательно догоним. Даст бог, у нас родится ребенок, мы устроим пышные крестины, а постфактум, возможно, и свадьбу,

– признался Виктор Павлик.