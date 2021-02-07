Украинский певец Виктор Павлик 31 декабря праздновал 55-летие. На его день рождения молодая жена Екатерина Репьяхова сделала оригинальный подарок - ДНК-тест.

31 декабря 2020 года известному украинскому певцу Виктору Павлику исполнилось 55 лет. Екатерина Репьяхова, 26-летняя жена артиста, подготовила ему необычный подарок. Об этом Павлик рассказал в интервью. Также он поделился, будет ли участвовать в партнерских родах.

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Подарок Виктору Павлику от жены

По словам певца, Екатерина привезла мужчине пробирку, куда он должен был сдать свой образец ДНК для проведения теста. Дело в том, что Виктор Павлик давно хотел узнать, кто был его дедушкой.

Привезла интересную очень пробирочку, куда я наплевал. Потом это уехало в Америку. Я Франкович, у меня папа Франик. И когда я спрашивал бабушку, кто был ее мужем, она отшучивалась,

– рассказал артист.

Звезда признался, что в 40-х годах, когда родился его отец, бабушка работала наймичкой у польского пана-еврея в Теребовле. Поэтому Виктор Павлик подозревает, что он имеет еврейские корни, поскольку его дедушкой мог быть этот польский пан.



День рождения Виктора Павлика / Фото из инстаграма Виктора Павлика

Придет ли Виктор Павлик на партнерские роды

Сегодня партнерские роды популярны. Беременная жена певца Екатерина Репьяхова не знала, будет ли ее муж рядом с ней в важные минуты. Однако он отметил, что не хочет участвовать в родах, поскольку боится.

"Я не присутствовал ни разу. Не дай Бог, может еще потеряю сознание, не знаю, как на это все смотреть, эти пуповины, разрезания. Я еще не созрел", – поделился Виктор Павлик.

Интервью с Виктором Павликом: смотрите видео онлайн