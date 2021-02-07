Популярна українська співачка Тіна Кароль розповіла, що придбала ділянку в Карпатах. Там вона планує побудувати оселю своєї мрії. Зірка зізналась, що не соромиться й не приховує цього.

Відома українська співачка Тіна Кароль дала нове інтерв'ю Каті Осадчій. Вона розповіла про важливу покупку й зізналась, що не соромиться говорити про це.

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Тіна Кароль придбала ділянку в Карпатах

Знаменитість ще минулого року придбала доволі велику ділянку в Карпатах. Тіна Кароль поділилась, що там ще нічого не побудовано, але натомість збільшилась територія. Зараз співачка володіє ділянкою в 4 гектари. В Карпатах живуть друзі Тіни Кароль.

"У мене ще нічого не побудовано, але збільшилася територія. Зараз маю 4 гектари, але ми боремося, щоб було трішечки інакше. Там полонина, там живуть мої друзі", – розповіла Тіна Кароль.

Зірка зізналась, що не соромиться покупки. Артистка не приховує свою територію й що вона володіє саме нею.

Нехай всі знають, де ми розташовані. У нас буде красиво, чисто, прибрано, буде охайно. Мені кажуть: "Треба купити землю, щоб ваше ім’я не було видно". Я кажу: "Ні-ні, ми так робити не будемо. Я не ховаюся ні від кого. Я плачу податки. Отут живу я, хай всі знають,

– наголосила Тіна Кароль.

Знаменитість додала, що земля, розташована навколо її території, різко стала набагато дорожчою.

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