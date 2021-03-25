Віктор Павлік припустив, що колись його утримуватиме дружина

Відомий український співак Віктор Павлік скоро стане батьком вчетверте. Він зізнався, що його трохи лякає факт, що коли молодшому синові виповниться 20, то йому буде 75. Також Павлік припустив, що колись його утримуватиме дружина.

Популярний український артист Віктор Павлік відкритий до прихильників та часто ділиться деталями особистого життя. Днями він відвідав програму "Ранок з Україною", де розповів про майбутнього сина та дружину.

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Віктор Павлік про сина й дружину

Спочатку Віктор Павлік розповів, що ім'я синові придумала саме його дружина, Катерина Реп'яхова. За словами артиста, вона ще з дитинства мріяла про те, щоб назвати малюка Михайлом. Також Павлік зізнався, що трохи боїться через різницю у віці між ним та сином.

Переді мною стоїть дуже важливе завдання виховати його, поки я ще можу, поки я ще маю можливість. В силах поставити на ноги. Єдине, що я розумію – коли йому буде 20, мені буде 75 років,

– розповів Віктор.

Також співак поділився, що допомагає дружині, але думає, що Катерина буде більше займатися сином, а він – кар'єрою. "Не думаю, що я кину кар'єру і буду займатися вихованням сина. Я бачу, Катя налаштована виховувати й бути з дитиною. І їй це не повинно заважати робити свою справу, ну, а я поки бог дає – буду співати", – поділився Віктор Павлік.

Через велику різницю у віці між подружжям (Павліку – 55, Реп'яховій – 26) їх часто критикували в мережі. Віктор зізнався, що для них це зовсім не мало значення. Однак артист не відкидає думки про те, що колись буде на утриманні в дружини.

Я навіть не сумніваюся в тому, що настане такий час, коли я буду на утриманні у своєї дружини. Я сподіваюся, що вона мене не вижене з хати, а все-таки буде допомагати, утримувати й водити за ручку через дорогу,

– розповів Павлік.

Інтерв'ю з Віктором Павліком: дивіться відео онлайн