Доїздився по Південному мосту: поліція Києва забрала в Павліка спецперепустку
Джерело:Поліція Києва
У понеділок ввечері, 15 травня, Віктор Павлік засвітив в інстаграм-сторіс дружини спецперепустку, з якою проїхав на Південний міст. Поліція Києва звернула увагу на те, що артист хизувався документом, і вилучила його.
У повідомленні національної поліції Києва йдеться, що про скандал правоохоронці дізналися під час монітора мережі Інтернет і засобів масової інформації. Вони ніби натрапили на відео, де "відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину".
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Ім'я артиста в поліції не назвали, але з фото добре видно, що мова йде про Віктора Павліка та Катю Репяхову.
Поліція Києва забрала в Павліка перепустку після скандалу з Південним мостом
Співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один з мостів столиці,
– йдеться в повідомленні.
Так, дані про інцидент внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції, а спецперепустку вилучили.
Крім того, з Віктором Павліком і Катею Репяховою провели виховну бесіду – нагадали, що в період воєнного стану заборонено фіксувати та висвітлювати об'єкти стратегічного значення. До таких належить Південний міст, який для приватного транспорту закритий з літа 2022 року.
Поліція Києва забрала в Павліка спецперепустку / Фото з офіційного вебпорталу
- Нагадаємо, що в понеділок, 15 травня, Віктор Павлік і Катя Репяхова спішили на виступ "Жіночого кварталу", й артист вирішив прокатати дружину по закритому Південному мосту. Вона похизувалася цим в інстаграм-сторіс і прокоментувала так: "Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки".
- У мережі відреагували бурхливо – закидали коментарями, що "СБУ вже в дорозі", та запитали, скільки коштує така спецперепустка.
- На вечір наступного дня Віктор Павлік вибачився і пояснив, що цей документ необхідний йому як артисту, адже він часто повертається з благодійних концертів у комендантську годину. Дружині спецперепустку він нібито не дарував, у мережі все перекрутили.
- Сама Катя Репяхова теж визнала, що була неправа, помилилася й недоречно пожартувала. Однак разом з тим дорікнула хейтерам, які "як ті орки готові зжерти своїх же".