Віктор Павлік поділився, чи хвилюється через велику різницю у віці між ним та маленьким сином

Український співак Віктор Павлік став батьком учетверте у 55 років. Артист зізнався, що постійно думає про різницю у віці між ним та сином. Тому він має певні ритуали, яких дотримується кожного дня, щоб бути здоровим.

Відомий український співак Віктор Павлік розповів, що зараз набагато більше дбає про своє здоров'я. Він дотримується певних правил щодня.

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Чи хвилюється Павлік через різницю у віці

Різниця у віці між зірковим батьком та новонародженим сином – 55 років. Це й справді трохи турбує знаменитість.

Постійно про це думаю. Я розумію, що якщо мені зараз 55 років, то коли Михасику буде 20, мені – 75. Дай Боже дожити до цього віку, я сподіваюся, Катя каже: "Доживеш". Мені циганки завжди ворожать, що житиму до 90 років,

– поділився Віктор Павлік.

"Вранці їм часник, запиваю склянкою гарячої води, вівсяна каша на воді обов'язково, багато кави не п'ю, щоранку їм замочені звечора зернятка мигдалю, що дуже корисно, бо у них є усі вітаміни, п'ю багато джерельної водички", – розповів артист про свої щоденні правила.

Музикант також поділився, що стати батьком у 20 років та 55 – зовсім різні речі. "Є різниця. Якийсь більший трепет у мене, більші відчуття батьківства до дитинки, яку я пригортаю до себе", – підкреслив Павлік.



Віктор Павлік з сином / Фото з інстаграму Віктора Павліка

Про обов'язки у вихованні

Віктор Павлік додав, що хоч і багато часу витрачає на роботу, але встигає допомагати дружині Катерині з малюком.

Я контролюю ситуацію, щоб в хаті було що їсти. Допомагаю з розмішуванням суміші, тому що Катя підгодовує дитину. Знаю пропорції, скільки градусів водичка має бути – 38 – 40 і так далі. Усе це я роблю, усе це я контролюю і мені це в кайф. Мені дуже приємно, що я хоч цим можу допомогти,

– зізнався співак.

Зазначимо, що це не єдині обов'язки артиста. За словами Катерини Реп'яхової, Віктор Павлік їздить за покупками, купає сина і грається з ним тоді, коли коханій потрібен відпочинок або вільний час. Дружина зірки зізналась, що навіть не очікувала, що отримає так багато підтримки від чоловіка.

Додамо, що вночі музикант таки не встає до сина, натомість цим займається Катерина. Павлік розповідав, що коли малюк плаче, то він одягає беруші, адже повинен висипатися через напружений робочий графік. Реп'яхова має час на сон зранку, коли приходить її мама.