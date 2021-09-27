Известный украинский певец Виктор Павлик рассказал, что сейчас гораздо больше заботится о своем здоровье.

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Волнуется ли Павлик из-за разницы в возрасте

Разница в возрасте между звездным отцом и новорожденным сыном – 55 лет. Это и в самом деле немного беспокоит знаменитость.

Постоянно об этом думаю. Я понимаю, что если мне сейчас 55 лет, то когда Михасику будет 20, мне – 75. Дай Бог дожить до этого возраста, я надеюсь, Катя говорит: "Доживешь". Мне цыганки всегда гадают, что буду жить до 90 лет,

– поделился Виктор Павлик.

"Утром ем чеснок, запиваю стаканом горячей воды, овсяная каша на воде обязательно, много кофе не пью, каждое утро ем замоченные вечером зернышки миндаля, что очень полезно, потому что в них есть все витамины, пью много родниковой водички", – рассказал артист о своих ежедневных правилах.

Музыкант также поделился, что стать отцом в 20 лет и 55 – совершенно разные вещи. "Есть разница. Какой-то больший трепет у меня больше ощущение отцовства к ребенку, которого я прижимаю к себе", – подчеркнул Павлик.



Виктор Павлик с сыном / Фото из инстаграма Виктора Павлика

Об обязанностях в воспитании

Виктор Павлик добавил, что хоть и много времени тратит на работу, но успевает помогать жене Катерине с малышом.

Я контролирую ситуацию, чтобы в доме было что есть. Помогаю с размешиванием смеси, потому что Катя подкармливает ребенка. Знаю пропорции, сколько градусов вода должна быть 38 – 40 и так далее. Все это я делаю, все это я контролирую и мне это в кайф. Мне очень приятно, что я хоть этим могу помочь,

– признался певец.

Отметим, что это не единственные обязанности артиста. По словам Екатерины Репяховой, Виктор Павлик ездит за покупками, купает сына и играется с ним тогда, когда любимой нужен отдых или свободное время. Жена звезды призналась, что даже не ожидала, что получит так много поддержки от мужа.

Добавим, что ночью музыкант все-таки не встает к сыну, зато этим занимается Екатерина. Павлик рассказывал, что когда малыш плачет, то он одевает беруши, ведь должен высыпаться из-за напряженного рабочего графика. У Репяховой есть время на сон утром, когда приходит ее мама.