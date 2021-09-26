Катя Осадча є однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі. А також вона приклад для багатьох жінок, адже вдало поєднує кар'єру та материнство.

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Нове фото Каті Осадчої з сином

Ведуча опублікувала новий зворушливий кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Теплого осіннього дня вона позувала на подвір'ї власного заміського будинку. Катя зробила селфі у чорній майці. Волосся вона зібрала у недбалу зачіску ззаду, а на обличчя не наносила косметику. На знімку чудово видно її золотисту засмагу, яку зірка отримала під час літніх відпусток.

Та найбільше увагу публіки привернув Данило, який солодко спав на грудях у матусі. Його Осадча одягнула в білий одяг.



Катя Осадча з сином Данилом / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Текст публікації Каті Осадчої:

Маленька дитина робить маму молодшою. Адже вкотре чомусь вчишся, знову вчишся розуміти тон "кряхтіння", бажання без слів і спати по три години між годуваннями. Ілля народився, коли мені було 19, Іван – в 33, Данило – в 37. І зараз ніби знову повернулася у свої дев'ятнадцять, адже так само гуляю з візком осінніми вулицями й так само тримаю на руках маленького хлопця, а тим часом Іллі виповниться 19 через декілька днів.