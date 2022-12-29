Віктор Павлік з молодою дружиною і сином знявся у новорічній фотосесії: рідкісні сімейні фото
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Блогерка Катерина Реп'яхова поділилася серією святкових фото з коханим Віктором Павліком і сином Михайлом. Перед новорічними святами вони втрьох побували в атмосферній студії.
Перед Новим роком Віктор Павлік традиційно відправився на гастролі на Захід України. Разом з ним поїхали дружина, син і теща. Перед цією поїздкою Катерина з найріднішими знялася у фотосесії в Києві.
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Новорічна фотосесія Віктора Павліка з дружиною і сином
Для свого блогу та сімейного архіву Реп'яхова організувала новорічну фотосесію в атмосферній студії. Спочатку Катерина, Віктор і Михайло позували у подібних образах у кремових тонах, а згодом переодягнулися у чорне вбрання. На всіх світлинах вони щиро усміхаються і просто насолоджуються моментом. Через війну Катерині та Віктору рідко вдається проводити час разом, тому вони радіють кожній миті.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
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