Віктор Павлік купив авто за понад 2 мільйони гривень: фото кросовера з салону

Останні дні дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова їздила Києвом на таксі. Як з'ясувалося, своє авто вона продала, а чоловіку-артисту купили білий Land Rover з салону.

Лише нещодавно Катерина Реп'яхова відповідала хейтерам, що чоловік заробляє в кілька разів більше за неї та повністю забезпечує сім'ю, допомагаючи при цьому дітям і ЗСУ. Схоже, під час війни він анітрохи не збіднів, а навпаки назбирав на новенький Land Rover Discovery Sport, який коштує щонайменше 2 мільйони гривень.

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У Віктора Павліка нове авто за понад 2 мільйони гривень

На нове авто Павліка звернули увагу підписниці його дружини, тому вона вирішила розповісти більше. Кросовер 2023 року артисту купили нібито через постійні роз'їзди.

Ми на цьому не акцентували. Але мрія чоловіка здійснилася. Він повернувся до Land Rover, на яких їздив більшу частину свого життя. Щаслива за свого чоловіка. Він заслужив. Пів свого життя він проводить у машині і на гастролях,

– прокоментувала Катя Реп'яхова.

Блогерка пояснила, що Land Rover Віктору Павліку купили, бо продали два свої авто марки Toyota.

"Був період, коли ми вдвох були без машини. Це було ще складніше. Наші тойоти гібриди забрали за два дні. Ми були у шоці, як так швидко", – зізналася дружина артиста.

Нове авто Віктора Павліка за понад 2 мільйони гривень / Скриншот з відео

Нове авто Віктора Павліка за понад 2 мільйони гривень / Скриншот з відео

Нове авто Віктора Павліка за понад 2 мільйони гривень / Скриншот з відео

Зазначимо, Катерина Реп'яхова, схоже, продала свою Toyota C-HR, яку купила два роки тому у лютому 2021-го за майже 800 тисяч гривень. Про неї блогерка мріяла ще зі шкільних часів і "йшла маленькими кроками". На дорогу покупку вона наважилася, бо була вагітна сином і хвилювалася за комфортне пересування з ним.

До речі, за кермом Toyota блогерка потрапила в ДТП. Аварія сталася в листопаді, коли Катя виїжджала з парковки супермаркету. Через відключений світлофор у неї в'їхала дівчина, що повертала з другорядної дороги.