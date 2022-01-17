Во время рождественских праздников у Виктора Павлика было много концертов на западе Украины. Его жена, сын и теща поехали на гастроли вместе с ним, чтобы провести праздники вместе и отдохнуть. Екатерина Репьяхова в своем блоге часто публикует совместные фото.
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Павлик с женой отдохнули в Буковеле
Екатерина Репьяхова активно ведет страницу в инстаграме, где рассказывает подробности из своей жизни более 150-тысячной аудитории подписчиков. 3 недели звездная жена с самыми родными провела в Карпатах, откуда продолжает публиковать атмосферный контент.
Блогер опубликовала фотографию, на которой изображена с любимым на горе. Супруги сделали селфи во время катания на лыжах. Екатерина и Виктор были одеты в лыжные костюмы. Напомним, в декабре Павлик отпраздновал день рождения. Репьяхова подарила ему костюм за 60 тысяч гривен, в котором артист несколько недель наслаждался катанием. Сама же блогер позировала рядом с любимым в куртке насыщенного малинового цвета и черных брюках.
Буковель 2022 или родители Михасика. Этот сезон не такой, как предыдущие. Я каталась и постоянно думала, что в отеле меня ждет моя маленькая и большая любовь – мой сын. Теперь нужно по-особенному беречь себя,
– написала Репьяхова под фото.
Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова в Буковеле / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой
Екатерина Репьяхова в Буковеле / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой
Аудитория подписчиков Екатерины очень активна. Они не оставляют публикацию без внимания и выражают комплименты паре.
- "Счастья вам!"
- "Хороши!"
- "Родители Михасика – это так мило. Самые красивые и крутые родители!"
- "Очень красивые!"
- "Просто сказка".
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