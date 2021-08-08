Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова охрестили сина: фото
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Музикант Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Реп'яхова у неділю, 8 серпня, охрестили маленького сина. Знаменита матуся показала декілька кадрів з таїнства хрещення.
Віктор і Катерина познайомилися зі спільним сином в червні. Ініціатором хрещення був Павлік, тому відбулося воно досить швидко.
До слова Дала б право вибору, – дружина Павліка пояснила, чому проти хрещення сина
Хрещення сина Павліка і Реп'яхової
Катерина активно розвиває особистий блог в інстаграмі й саме там поділилася першими кадрами важливої події в житті сина.
Вранці молода матуся відправилася в салон краси, де зробила зачіску та макіяж. Потім вдома разом із чоловіком одягнула красиві вишиванки та відправилися в церкву.
Подружжя вирішило охрестити маленького Михайла в храмі біля пологового будинку, де народжувала Катерина. Для сина Віктор і його кохана обрали одну пару хрещених батьків.
Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини
Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини
Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини
Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини
Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини