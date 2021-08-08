Виктор и Екатерина познакомились с общим сыном в июне. Инициатором крещения был Павлик, поэтому состоялось оно довольно быстро.

К слову Дала бы право выбора, – жена Павлика объяснила, почему против крещения сына

Крещение сына Павлика и Репяховой

Екатерина активно развивает личный блог в инстаграме и именно там поделилась первыми кадрами важного события в жизни сына.

Утром молодая мама отправилась в салон красоты, где сделала прическу и макияж. Затем дома они вместе с мужем надели красивые вышиванки и отправились в церковь.

Супруги решили окрестить маленького Михаила в храме возле роддома, где рожала Екатерина. Для сына Виктор и его любимая выбрали одну пару крестных родителей.



Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины



Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины



Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины



Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины



Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины

Отметим, крошечный Миша за месяц своей жизни уже успел попутешествовать по Украине. Он с родителями и бабушкой был в Буковеле. На днях Екатерина с сыном почти на месяц планирует отправиться в Трускавец.