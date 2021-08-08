Виктор и Екатерина познакомились с общим сыном в июне. Инициатором крещения был Павлик, поэтому состоялось оно довольно быстро.
К слову Дала бы право выбора, – жена Павлика объяснила, почему против крещения сына
Крещение сына Павлика и Репяховой
Екатерина активно развивает личный блог в инстаграме и именно там поделилась первыми кадрами важного события в жизни сына.
Утром молодая мама отправилась в салон красоты, где сделала прическу и макияж. Затем дома они вместе с мужем надели красивые вышиванки и отправились в церковь.
Супруги решили окрестить маленького Михаила в храме возле роддома, где рожала Екатерина. Для сына Виктор и его любимая выбрали одну пару крестных родителей.
Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины
Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины
Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины
Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины
Крещение сына Павлика и Репяховой / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины