Дружина Віктора Павліка розсекретила вартість відпочинку в Єгипті

Днями співак Віктор Павлік полетів у Єгипет з вагітною дружиною Катериною Реп'яховою. Подружжя зупинилося в 5-зірковому готелі на березі моря. Дівчина зізналась, що за тижневу відпустку вони віддали півтори тисячі доларів.

Народний артист України Віктор Павлік вперше за понад п'ять років стосунків відправився в Єгипет з 26-річною коханою Катериною Реп'яховою. Зимову відпустку подружжя влаштувало під час вагітності дівчини, тому для відпочинку обрало найближчий курорт.

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В інстаграм-сторіс Катерина пояснила, що вони обирали між ОАЕ та Єгиптом. Однак зупинились на останньому варіанті, адже для мандрівки в ОАЕ необхідно здавати три тести на коронавірус.

"Я не хотіла летіти далеко. У мене останнім часом дуже болить спина, якщо я довго сиджу. 4 години польоту – максимум, що я можу витримати. Я не хотіла здавати три тести. Так і вийшло, що Єгипет", – поділилась молода дружина Віктора Павліка.



Дружина Віктора Павліка в Єгипті / Фото з інстаграм-сторіс

Скільки коштує відпустка Віктора Павліка з дружиною

Сім'я обрала 5-зірковий готель, однак від номеру та сервісу вони не в захваті. Катерина Реп'яхова розповіла, що в комплексі відпочивають переважно європейці й персонал дуже старається догодити гостям. Однак сам готель "дуже хоче ремонту", а в номерах досить брудно. Крім того, подружжя не задоволене харчуванням і пляжем, адже море дуже мілке, з небезпечним дном, тому плавати, за словами блогерки, неможливо.

За тижневий відпочинок в цьому готелі Віктор Павлік з дружиною віддали 1 500 доларів – 42 тисячі гривень. Прихильники вважають, що для знаменитого артиста та блогерки з майже 60-тисячною аудиторію це надто скромний відпочинок. Однак Катерина Реп'яхова запевнила, що вони ніколи не конкурували з заможними зірками.

У нас інші пріоритети зараз. І вважаю 1 500 доларів на шість ночей абсолютно нормальним відпочинком. Та і навіщо комусь щось доводити? Невже ми колись претендували на багатіїв?

– пояснила дружина Павліка.



Віктор Павлік з дружиною в Єгипті / Фото з інстаграм-сторіс

Додамо, за кілька днів до відпустки в Єгипті дружина Віктора Павліка купила нове авто з салону, вартістю майже 800 тисяч гривень. Дівчина здійснила мрію навіть попри те, що ще місяць тому скаржилась на фінансові проблеми, через які вони з чоловіком не придбали квартиру.