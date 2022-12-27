Катерина Реп'яхова показала, як виглядала в 11 років: архівне фото з чоловіком

Блогерка Катерина Реп'яхова часто публікує в мережі архівні світлини. Днями дівчина пригадала зустріч з майбутнім чоловіком, коли їй було 11 років.

Традиційно перед Новим роком Віктор Павлік поїхав у Трускавець, де має святкові гастролі. Там разом з ним є дружина, теща та син. В інстаграм-сторіс Реп'яхова розповіла, чому це місто є особливим для неї.

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Катерина Реп'яхова показала архівне фото з чоловіком

Приїхавши у Трускавець, блогерка опублікувала чорно-біле фото міста. Катерина зізналася, що це справді її рідне місто, місто її дитинства. І саме Трускавець познайомив Реп'яхову з творчістю майбутнього чоловіка.



Катерина Реп'яхова про Трускавець / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Також Катерина показала фото з Віктором Павліком, яке зробила ще у 2005 році у Трускавці. Тоді дівчині було 11 років, вона була лише прихильницею Павліка і навіть подумати не могла, що саме він пізніше стане її чоловіком і батьком її сина.



Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Цього року Катерина з сином і мамою тривалий час була за кордоном, Віктор також часто гастролював. Але їм вдалося зберегти стосунки, зміцнити їх. Новорічні свята закохані проведуть не вдома, але разом. А от багато зіркових пар не пройшли випробування війною. Чимало союзів цього року розпалися. Хто зі знаменитостей розлучився у 2022 році – читайте за посиланням.