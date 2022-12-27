Традиционно перед Новым годом Виктор Павлик поехал в Трускавец, где имеет праздничные гастроли. Там вместе с ним есть жена, теща и сын. В инстаграм-сторис Репяхова рассказала, почему этот город особенный для нее.

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Екатерина Репяхова показала архивное фото с мужем

Приехав в Трускавец, блоггерка опубликовала черно-белое фото города. Екатерина призналась, что это действительно ее родной город, город ее детства. И именно Трускавец познакомил Репьяхова с творчеством будущего мужа.



Екатерина Репьяхова о Трускавце / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки

Также Екатерина показала фото с Виктором Павликом, сделанное еще в 2005 году в Трускавце. Тогда девушке было 11 лет, она была лишь поклонницей Павлика и даже подумать не могла, что именно он позже станет ее мужем и отцом ее сына.



Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки

В этом году Екатерина с сыном и мамой долгое время была за границей, Виктор тоже часто гастролировал. Но им удалось сохранить отношения, укрепить их. Новогодние праздники влюбленные проведут вне дома, но вместе. А вот многие звездные пары не прошли испытание войной. Многие союзы в этом году распались. Кто из знаменитостей расстался в 2022 году – читайте по ссылке.