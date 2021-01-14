Понад три місяці минуло відтоді, як закінчилися зйомки шоу "Холостяка". Головна героїня Ксенія Мішина та Олександр Еллерт живуть разом, однак ані під час проєкту, ані після його завершення чоловік не познайомив кохану з мамою.

За крок до фіналу реаліті-шоу "Холостячка" учасники Андрій Рибак та Олексій Тригубенко запросили Ксенію Мішину до свого дому та познайомили дівчину з батьками. Натомість обранець акторки Олександр Еллерт влаштував зустріч лише з 12-річною донькою Елею. У програмі "Зе Інтерв'юер" гуморист зізнався, що досі не представив кохану мамі.

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Чому Олександр Еллерт досі не познайомив Ксенію Мішину з мамою

Переможець "Холостячки" родом з міста Харцизьк, що в Донецькій області. Батьки чоловіка розлучились вже давно, а він після окупації Донбасу переїхав спочатку до Харкова, а згодом – до Києва. Проте мама коміка була категорично проти переїзду з рідного міста. Однак він не втрачає надію перевезти неньку до столиці.

"Перші два роки доходило до легких конфліктів. "Мамо, тобі там робити нічого, ти потрібна мені тут, щоб я знав, що ти десь поруч". Так, як це викликало у нас з мамою конфлікти. Я сподіваюся, що вона вже морально готова до переїзду", – поділився Олександр Еллерт.

Тому під час зйомок в шоу "Холостячка" учасник не міг привезти маму з окупованого Донбасу до Києва. Від знайомства за допомогою відеозв'язку він відмовився попри численні вмовляння знімальної групи. Гуморист досі проти першої "зустрічі" в інтернеті. Він хоче, аби як мама, так і Ксенія Мішина відчули позитивні емоції від живого знайомства.

Я не хочу знайомити жінку, яку люблю, стереотипно, як в гумористичних програмах. Коли батьки сидять в трусах, а потім раптово встають. Я хочу вживу! Я прекрасно розумію, як буде реагувати моя мама, яка вона активна людина. Я вважаю, що жива зустріч набагато крутішою буде,

– пояснив Олександр Еллерт.

Інтерв'ю Олександра Еллерта: дивіться відео онлайн